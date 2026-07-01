El alcalde de Ourense denuncia una "guerra jurídica" contra él tras el archivo de otra causa penal

El alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome (Democracia Ourensana), ha denunciado la existencia de una "guerra jurídica" contra su gestión al frente del Concello, después de que la Audiencia Provincial archivase la causa en la que se le investigaba por un presunto delito continuado de prevaricación por no haber solicitado la compatibilidad para ejercer sus actividades privadas junto al cargo público.

En un comunicado difundido este miércoles, el regidor aseguró que, desde su llegada a la Alcaldía en 2019, se han presentado contra él 17 denuncias penales que ya han sido archivadas por los tribunales. "Son denuncias mediáticas", afirmó Jácome, que enmarca estos procedimientos en una estrategia de desgaste político basada, según sostiene, en la presentación reiterada de "denuncias sin base".

La última resolución judicial conocida, dictada el pasado viernes, concluye que el asunto de la compatibilidad correspondería, en todo caso, a la jurisdicción contencioso-administrativa, vía a la que no se acudió.

Jácome señaló además que solo quedan tres causas pendientes de resolución, hasta alcanzar un total de 20 procedimientos según sus datos, y defendió que se trata de denuncias "sin recorrido" en las que, a su juicio, no existe responsabilidad por parte del alcalde.

"En ninguna de ellas se demostró ningún delito ni irregularidad", sostuvo, antes de acusar a determinadas personas de emplear "de forma sistemática la vía judicial para promocionarse públicamente o políticamente a costa de la Alcaldía".