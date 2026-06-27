Arde un camión que portaba coches eléctricos en plena A-52, a la altura de Cualedro (Ourense)

Las llamas invadieron los carriles en sentido a Ourense de la A-52, a la altura del municipio de Cualedro. Un camión portacoches ardió este sábado al mediodía, cuyo incendió resultó en cuatro vehículos quemados casi por completo y ningún herido.

Según fuentes del 112 Galicia, Emerxencias recibió el aviso de un particular sobre las 12:00 horas. Esta persona informó que el camión comenzaba a arder por una de sus ruedas traseras en el kilómetro 173 de la A-52, a la altura del lugar de Montes, en el municipio de Cualedro.

El vehículo transportaba seis coches —eléctricos, de la marca Tesla, según informan medios locales—, de los cuales cuatro ardieron casi por completo. También se vio afectada la parte trasera del camión.

Al punto acudieron Bomberos de Verín, la Guardia Civil de Tráfico y Protección Civil. Pese a haber controlado el incendio, sobre las 19:00 horas volvieron a brotar llamas en algunos puntos calientes del camión. Los servicios de extinción continúan trabajando en la zona afectada.