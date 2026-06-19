La reacción tras las riadas en Viana do Bolo (Ourense): "El fuego se para con agua, pero al agua no lo para nada"

Un vecino trabaja en las labores de limpieza, a 19 de junio de 2026, en Pradocabalos, Viana do Bolo, Ourense, Galicia (España) Rosa Veiga - Europa Press

La maleza y el barro ocupaban a primera hora de la mañana de este viernes los bajos del lugar de A Bouza, en Viana do Bolo (Ourense). Los vecinos caminan portando palas para limpiar sus dependencias, horas después de la riada que bajó por la montaña de O Testeiro el lodo continúa sepultando bicicletas, coches y árboles de la población.

La tarde del pasado miércoles ocurrió un desastre en el Oriente ourensano, materializado en una lluvia torrencial durante las tormentas que provocó lo que los vecinos califican como un "tsunami". La corriente del río Bouzo arrastró miles de toneladas de piedras, ramas y barro, arrasando muros, árboles y maquinaria agraria.

"El fuego se para con agua, pero al agua no lo para nada", ha resumido una de las vecinas de A Bouza, en la parroquia de Pixeiros, bautizada como "zona cero" del desastre. Y no es para menos, ya que la población se encuentra inmersa en una capa de escombros y barro, que cubre coches, bicicletas y cualquier rastro de vida.

"Fue cosa de visto y no visto, en cinco minutos desapareció todo. Fui a la puerta de la entrada y ya no conocía el pueblo. Cayeron piedras como coches", ha explicado a Europa Press Manolo, uno de los vecinos afectados. Tanto él como su mujer, Genoveva, relatan desde su negocio de A Gudiña el "miedo y la tristeza" ante lo sucedido.

La localidad estaba a punto de celebrar la fiesta de Santa Ana, un evento que tiene lugar el primer fin de semana de julio en la capilla de la población. Ahora, las ganas de festejar han desaparecido y los habitantes esperan poder "recuperar la normalidad lo antes posible".

"Tuvimos que salir por una ventana"

Antes de las 10:00 horas de la mañana, los vecinos ya se encontraban trabajando en la limpieza del pueblo. Lamentan unas pérdidas "difícilmente recuperables en esta vida", aunque "afortunadamente no hubo ningún fallecido". Sin embargo sí perdieron a varios canes, algunos de ellos fallecidos durante la riada y otros en paradero desconocido.

"Nos metimos en el garaje a tratar de sacar el coche y el agua nos llegóhasta el cuello. Tuvimos que salir por una ventana, sino nos quedábamos dentro", ha relatado Adolfo, quien pasó momentos "críticos" con su padre. Su familia perdió el coche, el congelador y a uno de sus perros.

Entre la destrucción del agua dos niños caminan al colegio acompañados de su padre, un símbolo de normalidad que contrasta con las bicicletas enredadas entre troncos y hierros. De fondo, el sonido de los técnicos provinciales que trabajan en la OU-533 para facilitar el acceso en caso de emergencias.

Declaración de zona catastrófica

José Manuel Prado, uno de los técnicos de la Diputación, ha detallado que se encuentran realizando trabajos de primera necesidad. Igualmente, algunos tramos continuarán cortados con vallas por considerarse peligrosos. "Quedan muchos meses de trabajo por delante, tendrán que venir a valorar los peritos", ha apuntado.

Un vecino trabaja en las labores de limpieza, a 19 de junio de 2026, en Pradocabalos, Viana do Bolo, Ourense, Galicia (España) Rosa Veiga - Europa Press

Por su parte, el alcalde de Viana, German García-Ávila (PP), ha explicado que uno de los vecinos tiene movilidad reducida y durante la riada perdió la silla y el elevador para acceder a la vivienda. Tanto en este caso como en el resto de afectados ha subrayado la importancia de hacer las gestiones del seguro, porque es "mucho más rápido" que esperar por las ayudas de las Administraciones competentes.

Ante este escenario, el mandatario local ha solicitado la declaración de zona catastrófica. "Esto es un tsunami, todo arrasado", ha asegurado en declaraciones a los medios, ante los que ha sostenido que en su localidad se dan "de libro" las circunstancias para que esta declaración sea aprobada por las administraciones competentes.

Germán García-Ávila, que ha atendido a los medios en A Bouza, ha sostenido que allí la situación es un "auténtico desastre" y ha considerado que las cortas hechas tras los incendios, en las que "no se retiró la maleza", permitieron que el agua "transcurriese sin problema" y empezase a arrastrar todo el material orgánico que provocó la situación. Así también lo considera la alcaldesa de Vilardevós, Tamara Balboa.

¿Consecuencia de los incendios?

Como recoge Europa Press, la científica del CSIC Cristina Fernández achaca a una causalidad "múltiple" las riadas ocurridas esta semana en Ourense y rechaza que se haya producido únicamente como consecuencia de la deforestación, que asegura que no es "total". La investigadora realizó un análisis de las zonas afectadas por los fuegos del verano pasado.

La investigadora sitúa la "intensidad" registrada como un factor clave en los efectos de las tormentas: "Esto hace que la respuesta de las cuencas en cualquier circunstancia de las zonas afectadas sea la generación de escorrentía muy grande porque el suelo es incapaz de absorber tanta agua en tan poco tiempo".

Los análisis del CSIC fueron utilizados por la Xunta de cara al diseño de las tareas para evitar daños derivados de los fuegos. Para la investigadora de esta institución, la prevención "más importante" pasa por tener presente el riesgo de sufrir este tipo de tormentas en verano y tener los desagües de pistas, caminos y vías de evacuación "lo suficientemente expeditas para que el agua salga".

Por su parte, la Consellería do Medio Rural ha defendido que la Xunta trabajó "desde el primer momento" para evitar los daños derivados de los incendios y lo trató como una "tarea transversal" a varios departamentos, coordinados entre sí.