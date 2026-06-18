Piden 20 años de prisión para el autor del crimen machista de O Bolo (Ourense)

Fiscalía ha solicitado la pena de 20 años de prisión e inhabilitación absoluta para el hombre acusado de asesinar a su mujer, de 76 años de edad, con arma blanca en el interior de su vivienda en la localidad de As Ermitas, en el municipio ourensano de O Bolo.

Según se recoge en el escrito fiscal, al que ha tenido acceso Europa Press, sobre las 17:30 horas del 6 de abril de 2025, el acusado se encontraba en su domicilio, que compartía con su esposa desde 2020, con la que llevaba casado unos 50 años, cuando esta regresó al inmueble tras haber estado en casa de su hermana.

Así, se inició una discusión entre ambos, en el rellano del pasillo entre el salón y la cocina, motivada porque la víctima le había escondido las llaves de su vehículo para impedir que se desplazase con el mismo, dado que ya tenía antecedentes policiales por conducir bebido.

En el transcurso de la disputa, el inculpado cogió un cuchillo de un cajón de la cocina -de cerca de 15 centímetros de longitud y de hoja monocortante-, empujó a su esposa provocando que esta cayese al suelo y procediendo entonces a clavarle el cuchillo en el pecho "de forma sorpresiva, causándole la muerte, todo ello "aprovechando la intimidad del domicilio y su superioridad física".

En su escrito, Fiscalía ha matizado que el propio encausado -bebedor habitual desde hacía años y que ese día había ingerido bebidas alcohólicas que afectaban ligeramente a sus facultades cognoscitiva y volitiva- fue quien llamó al 112 solicitando una ambulancia ya que "acababa de apuñalar a su mujer y estaba muy mal".

Petición de condena

Por todo ello, Fiscalía le atribuye un delito de asesinato, concurriendo en este caso agravante mixta de parentesco, así como atenuante de alcoholemia, y solicitando para el acusado la pena de 20 años de prisión.

Asimismo, ha interesado la pena de inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena, la pena de libertad vigilada por cinco años que se determinará en ejecución de sentencia, el abono de las costas procesales y el pago de una indemnización de 150.000 euros para los familiares de la víctima.