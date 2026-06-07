Trasladan a seis personas al Hospital de Ourense tras una colisión por alcance entre dos coches

Seis personas han tenido que ser trasladadas al hospital en Ourense tras sufrir todas ellas las consecuencias de una colisión por alcance entre dos coches. Los hechos ocurrieron en Barbadás: En uno de los vehículos viajaban cinco personas y, en el otro, únicamente una.

El accidente ocurrió en la noche del sábado a la altura del kilómetro 4 en la OU-540. Hasta el lugar acudieron efectivos de Protección Civil e Emerxencias de Barbadás, agentes de la Guardia Civil de Tráfico y personal del 061, tal y como recogió Europa Press.

Según han explicado fuentes de emergencias, inicialmente se evacuó únicamente a una persona, que manifestó desde el inicio dolor cervical y en el pecho. Más tarde, las otras cinco personas expresaron molestias en el cuello, por lo que fue necesario movilizar más ambulancias para efectuar su correspondiente traslado.