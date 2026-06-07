Trasladan a seis personas al Hospital de Ourense tras una colisión por alcance entre dos coches
En uno de los vehículos viajaban cinco personas y, en el otro, una. Fue necesario movilizar a varias ambulancias para el traslado
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Seis personas han tenido que ser trasladadas al hospital en Ourense tras sufrir todas ellas las consecuencias de una colisión por alcance entre dos coches. Los hechos ocurrieron en Barbadás: En uno de los vehículos viajaban cinco personas y, en el otro, únicamente una.
El accidente ocurrió en la noche del sábado a la altura del kilómetro 4 en la OU-540. Hasta el lugar acudieron efectivos de Protección Civil e Emerxencias de Barbadás, agentes de la Guardia Civil de Tráfico y personal del 061, tal y como recogió Europa Press.
Según han explicado fuentes de emergencias, inicialmente se evacuó únicamente a una persona, que manifestó desde el inicio dolor cervical y en el pecho. Más tarde, las otras cinco personas expresaron molestias en el cuello, por lo que fue necesario movilizar más ambulancias para efectuar su correspondiente traslado.