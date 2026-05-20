Un motorista resulta herido grave tras un accidente en Paderne de Allariz (Ourense)

Un motorista de 41 años, identificado como C.C.R., ha resultado herido grave tras verse implicado en una colisión con otro vehículo en la carretera OU-101, a su paso por el municipio ourensano de Paderne de Allariz.

Según ha informado el 112 Galicia, el accidente se produjo sobre las 4:15 horas de la madrugada de este miércoles, cuando un particular alertó a Emergencias de que un motorista había chocado contra otro vehículo en el kilómetro 9 de la OU-101, en la zona de Solbeira.

Tras recibir el aviso, los gestores del 112 movilizaron a Urxencias Sanitarias de Galicia-061, a la Guardia Civil de Tráfico, al GES de O Pereiro de Aguiar y a los servicios de mantenimiento de la carretera. Una vez en el lugar, los equipos de emergencia confirmaron la gravedad del estado del motorista.

El 061 desplazó hasta el punto una ambulancia de soporte vital básico y otra de soporte vital avanzado, que fue la encargada finalmente de evacuar al herido al Complejo Hospitalario Universitario de Ourense.