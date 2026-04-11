Herido grave un operario en Bande (Ourense) tras ser golpeado por la pinza de una grúa

Un hombre fue evacuado en helicóptero tras resultar herido de gravedad al ser golpeado por la pinza de una grúa que realizaba labores forestales en el municipio ourensano de Bande.

Según el 112 Galicia, el suceso tuvo lugar alrededor de las 17:15 horas en el margen de la carretera OU-540, a la altura del kilómetro 50, en la parroquia de Santa Comba. Fue el propio conductor de la máquina quien explicó que, mientras realizaba una maniobra de marcha atrás, golpeara accidentalmente a la víctima.

De inmediato, desde la sala de operaciones del 112 se pasó el aviso al Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, cuyos profesionales determinaron la movilización del helicóptero medicalizado con base en Ourense.

Tras ser asistido en el punto por los equipos sanitarios, el hombre fue evacuado en la aeronave al Complexo Hospitalario Universitario da Coruña.

Además, para garantizar la seguridad de la zona y colaborar en la evacuación, intervinieron miembros del GES de Muíños, de los agentes de la Guardia Civil y de los efectivos de Protección Civil de la localidad.