Un bombero, herido mientras trataba de apagar un incendio en una casa de O Carballiño (Ourense)

Un bombero perteneciente al servicio de O Carballiño ha resultado herido mientras participaba en las tareas de extinción de un fuego en una casa en Boborás -vacía en el momento del suceso-. El profesional fue evacuado al Punto de Atención Continuada (PAC), aunque, según han informado sus compañeros al 112, "está bien" y esperan su pronta recuperación.

En lo tocante a los hechos y según ha recogido Europa Press, cerca de las 08:00 horas de este domingo, la central de emergencias recibió varias llamadas de vecinos por un incendio en una casa en Fondo de Vila, lugar de la parroquia de Astureses. Dentro de la vivienda, no había nadie porque los propietarios se encontraban de viaje, por lo que no hubo que lamentar víctimas.

Los Bomberos de O Carballiño indicaron al Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE) que las tareas de extinción avanzan a buen ritmo y el fuego está controlado. Con todo, hubo pérdidas materiales en el bajo de la casa; en concreto, un coche que resultó calcinado. Igualmente, la parte alta del inmueble también se llenó de humo.

Durante los trabajos de los bomberos, un miembro del equipo resultó lesionado en un brazo por un corte en él, por lo que fue evacuado al centro de salud. A pesar de la herida, sus compañeros han asegurado que se encuentra en buen estado. En el operativo también participa un equipo del GES de Ribadavia y agentes de la Guardia Civil.