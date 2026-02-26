El parque eólico de Coto Novelle en Ourense reduce generadores pero sigue generando rechazo vecinal

El proyecto está impulsado por la empresa AMR 7 Energías Renovables, que pertenece a Aretel y tendrá una potencia total de 28,8 MW -inicialmente eran 43,4- y los aerogeneradores ocuparán una superficie de 1.000 hectáreas repartidas entre los cuatro municipios. También contará con una subestación enteramente localizada en Cartelle.

Estos datos son, tal y como ha precisado Europa Press, algunos de los recogidos en la documentación consultable desde la web de la Consellería, que abarca la solicitud de autorización ambiental administrativa previa, la autorización administrativa de construcción y el estudio de impacto ambiental del proyecto.

Un retroceso en las intenciones "debido a la presión vecinal"

A través de un comunicado en redes sociales, la Plataforma Stop Eólicos Xurés Celanova ha ligado el hecho de que la empresa "recule" a la respuesta vecinal surgida entre 2024 y 2025, que resultó en 1.200 alegaciones contra los siete aerogeneradores.

Pese a los cambios, ha recriminado que el proyecto "no resuelve los impactos denunciados en las primeras alegaciones" y "no informa sobre la posibilidad de continuar con el plan de polígono híbrido", en relación a la instalación de una planta fotovoltaica. Esta, según recuerda la entidad, se tramitó por separado y sumó otras 600 alegaciones.

"Sigue presentando graves afecciones sobre la fauna, anfibios y avifauna, e incluso con una línea de alta tensión que atraviesa un área de protección para la avifauna amenazada", ha denunciado el colectivo, que cita otras "afecciones" como la "concentración" de infraestructuras eólicas de alta tensión próximas a núcleos de población.