Interrumpida la circulación en la A-52 en Ourense por riesgo de vuelco de un camión

El riesgo de vuelco de un camión ha obligado a interrumpir la circulación en el kilómetro 165,5 de la A-52, a su paso por el municipio ourensano de Cualedro, en sentido Benavente.

Según ha informado la Guardia Civil a Europa Press, el suceso tuvo lugar a las 17:20 horas, cuando a este camión que transportaba 76 planchas de mármol se le desplazó la carga, con posibilidad de volcar hacia el único carril habilitado en sentido decreciente.

Al lugar acudió una patrulla de la Guardia Civil, que procedió a realizar un corte de tráfico a las 19:55 horas para facilitar la asistencia para que la carga del vehículo fuese distribuida de modo uniforme y evitar el vuelco de la misma. Por ello, el tráfico en el punto ha sido desviado por la N-525.