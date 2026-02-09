El cuerpo sin vida hallado en Ribadavia (Ourense) corresponde a una mujer
Todavía no se ha confirmado su identidad ni las causas de la muerte, algo que sí se podrá determinar una vez se conozcan los resultados de la autopsia
El cuerpo sin vida hallado este pasado domingo en el embalse de Ventosela, en Ribadavia (Ourense), corresponde a una mujer, tal y como ha trascendido en los últimos minutos, aunque todavía no se ha confirmado su identidad ni las causas de la muerte, a la espera de los resultados de la autopsia.
Así lo han confirmado fuentes de la Guardia Civil y ha recogido Europa Press. El cadáver fue recuperado en la noche del domingo y trasladado sobre las 21:30 horas para realizarle la autopsia.
Fueron unos senderistas los que dieron la voz de alarma en la tarde de este domingo. Sobre las 18:30 horas, miembros del GES de Ribadavia avisaron al 112 de la activación del operativo de rescate para recuperar el cuerpo.
A su llegada, el equipo de emergencia retiró el cadáver y activó el protocolo de intervención médico-forense para identificar a la persona y las circunstancias del fallecimiento.
El 112 Galicia solicitó la colaboración de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, aunque solo pudieron confirmar el fallecimiento. Además, los agentes de la Guardia Civil contaron con el apoyo de agentes de la Policía Local.