El cuerpo sin vida hallado en Ribadavia (Ourense) corresponde a una mujer

El cuerpo sin vida hallado este pasado domingo en el embalse de Ventosela, en Ribadavia (Ourense), corresponde a una mujer, tal y como ha trascendido en los últimos minutos, aunque todavía no se ha confirmado su identidad ni las causas de la muerte, a la espera de los resultados de la autopsia.

Así lo han confirmado fuentes de la Guardia Civil y ha recogido Europa Press. El cadáver fue recuperado en la noche del domingo y trasladado sobre las 21:30 horas para realizarle la autopsia.

Fueron unos senderistas los que dieron la voz de alarma en la tarde de este domingo. Sobre las 18:30 horas, miembros del GES de Ribadavia avisaron al 112 de la activación del operativo de rescate para recuperar el cuerpo.

A su llegada, el equipo de emergencia retiró el cadáver y activó el protocolo de intervención médico-forense para identificar a la persona y las circunstancias del fallecimiento.

El 112 Galicia solicitó la colaboración de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, aunque solo pudieron confirmar el fallecimiento. Además, los agentes de la Guardia Civil contaron con el apoyo de agentes de la Policía Local.