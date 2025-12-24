La Catedral de Ourense nombra a su nuevo deán: José Ángel Feijóo Mirón
Así lo ha informado el Obispado, entidad fuertemente arraigada en la provincia ourensana
También te podría interesar: La iniciativa navideña más curiosa está en Xinzo (Ourense): Una "agrocabalgata" con tractores
José Ángel Feijóo Mirón sustituirá a José Pérez Domínguez como deán-presidente del Cabildo de la Iglesia Catedral-Basílica de San Martín, en la ciudad de As Burgas. Así lo ha informado el Obispado, entidad fuertemente arraigada en la provincia ourensana.
Pérez Domínguez será relevado tras cumplir el período máximo como deán y de acuerdo con los estatutos, tal y como ha recogido Europa Press. José Ángel Feijóo tomará posesión del nuevo cargo el 28 de febrero.
Monseñor Lemos Montanet firmó también el nombramiento de José Joaquín Borrajo Iglesias como vicepresidente del Cabildo; José Seijo González como canónigo secretario capitular e Isaac Pereiro como canónigo fabriquero.