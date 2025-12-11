Renfe invertirá 4,5 millones en la modernización de sus instalaciones en Ourense

Las instalaciones y base de mantenimiento que Renfe tiene en Ourense serán modernizadas gracias a una inversión de 4,53 millones de euros. Así lo anunció el departamento Renfe Ingeniería y Mantenimiento.

Más concretamente, 2,5 millones de euros serán destinados a la remodelación de la nave de autopropulsado, donde se realizarán trabajos de mantenimiento de los vehículos autopropulsados diésel S 599. Entre estos trabajos se incluyen, tal y como recoge Europa Press, la instalación de nuevas plataformas de acceso al techo de los trenes, la sustitución de la cubierta, la renovación de exteriores y la adecuación de oficinas y aseos.

En lo que tiene que ver con la nave de Levante, la compañía tiene previsto invertir más de 1,5 millones para realizar trabajos de reparación de componentes neumáticos. Se instalarán bancos de pruebas: uno para paneles de freno y valvulería compleja y otro tipo universal para válvulas simples.

Para completar las remodelaciones anteriores, durante estos meses la compañía formó a su personal en la adquisición de conocimientos para el desempeño de nuevas actividades.

Por último, la compañía de circulación ferroviaria, en su compromiso con la sostenibilidad, destinará 400.000 euros a la instalación de placas fotovoltaicas para el autoconsumo que permitirán mejorar la eficiencia energética de los talleres.