Un tren arrolla a un hombre en A Rúa (Ourense) y suspende la circulación ferroviaria

Al filo de las 07:30 horas de este viernes, un tren arrolló a un hombre en A Rúa. Según la información del 112 Galicia, en un punto no autorizado de paso en el término ourensano de A Rúa.

Fue Adif quien dio la voz de alarma e indicó, según Europa Press, que el hombre podría haber fallecido. Además, la circulación ferroviaria se encuentra suspendida en el tramo Ponferrada-Monforte.

Hasta el punto se desplazaron los profesionales del Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, los Bomberos de Valdeorras, agentes de la Guardia Civil y efectivos de Protección Civil.