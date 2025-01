Sumar y BNG exigen el cese de Baltar tras su condena: "Ni él ni Feijóo tienen límite"

Tras la condena al senador del Partido Popular, Manuel Baltar, por un delito contra la seguridad vial -el Tribunal Supremo falló que el ourensano condujo a más de 200 kilómetros por hora en la A-52-, el Movemento Sumar Galicia ha exigido "o cese inmediato do delincuente condeado José Manuel Baltar".

Verónica Barbero, portavoz de Sumar en el Congreso, aseguró que Baltar cree que está "por riba da lei", pero "o 'usted no sabe quién soy yo' aquí non funciona". Además, continuó, "non teñen límite nin medida, Baltar pásase de velocidade, e Feijoo pásase de freada votando contra a subida das pensións".

Por último, Barbero se dirigió a Feijóo para pedirle que vuelva a la "democracia" y a la "responsabilidade": "Señor Feijóo cese a Baltar, e vote a favor das pensións e do escudo social".

Feijóo, por su parte, manifestó -tras conocerse la sentencia- que cree "en la independencia judicial, en el acatamiento de las sentencias y en el respeto a la autonomía del poder judicial". No obstante, al ser preguntado expresamente si el PP va a exigir la dimisión de Baltar, Feijóo ha eludió responder.

"Falta de exemplaridade", lamentan en el BNG

El Bloque Nacionalista Galego también ha exigido suspender a Baltar, algo para lo que ha registrado, por vía urgente, una iniciativa para reclamar del parlamento la reprobación del expresidente de la Diputación de Ourense.

Los 25 diputados y diputadas nacionalistas han criticado "a falta de exemplaridade" de Baltar como cargo público "ante un asunto tan importante socialmente". Por último, el BNG pide que el Parlamento manifieste "a falta de adecuación da súa persoa a este cargo".

Por último, el grupo socialista en la Cámara Alta ha exigido a los "populares" que reclamen a Baltar el acta de senador autonómico por Galicia.