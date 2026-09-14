El rey emérito en Sanxenxo, en mayo de 2022.

El rey emérito en Sanxenxo, en mayo de 2022. EP

O Salnés

Juan Carlos I visita Galicia por cuarta vez en lo que va de año

Participará en las regatas que llevan su nombre y que se celebrarán durante este fin de semana en Sanxenxo

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El rey emérito, Juan Carlos I regresa a Galicia este miércoles para participar en las regatas que llevan su nombre y que se celebrarán durante este fin de semana en el municipio pontevedrés de Sanxenxo (Pontevedra).

El municipio gallego al que acude Juan Carlos I para participar en las regatas

Así lo han señalado fuentes de su entorno consultadas por Europa Press, que han puntualizado que el padre de Felipe VI no asistirá a toda la competición. Esto, que es inusual, se debe a que el domingo recibirá en Francia el Premio Saint-Simon por sus memorias 'Reconciliación'.

La competición, de carácter internacional, se desarrollará durante tres jornadas -viernes, sábado y domingo- y Juan Carlos I ya figura inscrito como patrón del 'Bribón', según la información de la Federación Galega de Vela.

El regreso del rey emérito a Sanxenxo se produce, además, semanas después del fallecimiento de Josep Cusí, amigo personal de Juan Carlos I y socio de honor del Real Club Náutico de Sanxenxo, que visitó en numerosas ocasiones la localidad pontevedresa.

Esta será la cuarta visita que el padre de Felipe VI realiza a Galicia en lo que va de año.