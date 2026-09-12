Dos heridos tras una colisión múltiple en Cuntis (Pontevedra)

Una colisión con cuatro vehículos en el municipio pontevedrés de Cuntis deja a dos personas heridas, una de ellas de gravedad. Según ha informado el 112 Galicia a Europa Press, el siniestro se produjo este viernes a la altura del kilómetro 215 de la carretera N-640.

En concreto, fue un particular involucrado en la colisión quien contactó con el 112 Galicia antes de las 19.00 horas para alertar de lo sucedido y solicitar asistencia médica. Hasta el lugar se desplazaron profesionales de Urxencias Sanitarias de Galicia-061.

En el dispositivo desplegado también intervinieron efectivos de la Guardia Civil de Tráfico, voluntarios de Protección Civil de Cuntis y personal de mantenimiento de la vía.