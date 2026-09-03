Un joven cambadés de 25 años se salta dos controles y termina chocando, tras protagonizar varios altercados

Un cambadés huye de la Policía y termina chocando contra un muro. Concello de Sanxenxo

Un joven cambadés de 25 años de edad ha sido detenido por la Policía Local en las últimas horas tras saltarse dos controles y terminar empotrándose con su coche contra un muro en Samieira.

Según fuentes del Concello de Sanxenxo, el hombre había protagonizado varios altercados durante la noche en la zona del puerto deportivo de Sanxenxo y también causó desperfectos en el mobiliario urbano.

Esta persona emprendió la huida hasta en dos ocasiones cuando los agentes intentaron interceptarlo. Así, el ahora detenido se fugó a gran velocidad por la PO-308 en dirección Pontevedra. En el trayecto perdió el control del vehículo y terminó chocando contra un muro en el término municipal de Poio.

Cuando la Policía Local de Sanxenxo llegó al punto comprobó que no estaba ningún ocupante en el interior del vehículo e inició la búsqueda, dando con él y un acompañante en unas fincas próximas.

Una vez identificado, los agentes comprobaron que el conductor tenía en vigor una orden de detención emitida por un juzgado de Caldas y que carecía de permiso de conducir, ya que le había sido retirado en 2022.

Debido a estos hechos, y tras negarse a realizar las pruebas de alcohol y drogas, se le imputan los delitos de conducción temeraria y contra la seguridad vial.

La Guardia Civil de Pontevedra continúa con la instrucción de diligencias.