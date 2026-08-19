La Guardia Civil rescata del mar a dos deportistas náuticos en A Illa de Arousa (Pontevedra)

Dos personas que realizaban una actividad acuática en A Illa de Arousa tuvieron que ser rescatadas por la patrullera de la Guardia Civil Corvo Mariño tras haber caído al mar.

Los agentes fueron avisados por los ocupantes de una embarcación tipo planeadora que estaba a la deriva y que hicieron señales pidiendo auxilio, tal y como recogió Europa Press. Al aproximarse a la embarcación, indicaron que dos de sus acompañantes habían caído al agua.

Los afectados estaban siendo remolcados sobre un artefacto flotante tipo "banana" cuando se precipitaron al agua.

Este lugar, informa la Guardia Civil, está situado dentro del canal de navegación al puerto de Vilagarcía de Arousa y en las inmediaciones del puerto de Xufre. Debido a la afluencia de motos náuticas, embarcaciones de alta velocidad, recreativas y veleros, típicos de esta época, se considera una zona de alta densidad de tráfico marítimo con alto peligro para los náufragos que han caído al agua, sin chaleco de flotabilidad ni medios salvavidas de ningún tipo.

La patrullera inició entonces el acercamiento y localizó a las personas caídas al agua, que se encontraban "en condiciones precarias, cansados y sin poder nadar". Dada su situación, no fueron capaces de agarrar los aros salvavidas, y tuvieron que ser rescatados del agua por los agentes.

Además, la Guardia Civil tuvo que colaborar en la reparación del motor de la planeadora, que había quedado inutilizado al enrollarse con el cabo de la 'banana', han explicado.

Las dos personas rescatadas presentaban ligera hipotermia, pero se encontraban en perfecto estado y no precisaron asistencia sanitaria de ningún tipo.