Muere de un disparo un presunto narco de 31 años en una operación policial en Cambados (Pontevedra)

Agentes de la Guardia Civil trabajan en el lugar de los hechos, a 16 de junio de 2026, en Cambados, Pontevedra Adrián Irago

Un hombre de 31 años de edad, de iniciales J.S.T, murió en la mañana de este martes en el municipio pontevedrés de Cambados tras haber recibido un disparo supuestamente efectuado por un agente de la Policía Nacional, en el transcurso de una operación antidroga que se llevaba a cabo en distintos puntos de la comarca de O Salnés y en el que al menos 12 personas han sido detenidas.

Según fuentes del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que recoge Europa Press, se llevaron a cabo registros en viviendas, naves y garajes de los partidos judiciales de Vilagarcía y de Cambados, así como en un domicilio de la Comunidad de Madrid y otro de Vigo.

El pase a disposición judicial de estas personas se realizará previsiblemente el jueves, según apuntan las mismas fuentes.

Fallecido

Según fuentes conocedoras de la operación consultadas por la agencia de noticias, los hechos se produjeron en la zona de Corbillón, en Cambados, y el fallecido era uno de los investigados en relación con el tráfico de drogas.

El propio hospital de O Salnés confirmó el fallecimiento del hombre, que ingresó sobre las 7:30 horas herido de bala. "El paciente falleció poco después durante las primeras atenciones de emergencia efectuadas por el equipo asistencial del hospital arousano, tras agravarse de forma crítica su estado de salud", apunta el centro hospitalario en un comunicado.

En declaraciones a Europa Press, el abogado de la familia del fallecido, Guillermo Presa, ha asegurado que "no se produjo ningún tiroteo", sino "un único disparo de la policía".

"Estaba desnudo en cama, la Policía reventó la puerta, se asomó para ver qué pasaba y recibió un disparo", relata el abogado, al tiempo que asegura que en la vivienda los agentes "no encontraron ningún arma". Por consiguiente, se ha abierto una investigación por homicidio de la cual se ha hecho cargo la Guardia Civil.

En el marco del operativo antidroga se han llevado a cabo registros en Vilanova, Vilagarcía, Cambados y Ribadumia. La operación se encuentra bajo secreto de sumario y está siendo coordinada por la plaza 1 de los juzgados de Instrucción de Cambados, en turno de guardia en el momento de los hechos.

"Estaba desarmado"

Según recoge Europa Press, la novia del fallecido, que estaba presente en la entrada de la Policía Nacional en la vivienda, ha asegurado que "estaba desarmado y prácticamente dormido".

"Tiraron la puerta abajo y del ruido que hizo nos asustamos, porque estábamos en cama durmiendo. Él se levantó para ver qué había pasado y se asomó por la puerta y le dispararon", ha asegurado en declaraciones a los medios congregados en la zona de los hechos.

Ella ha relatado que "casi ni le dejaron coger una sábana para taparse" y que tras vestirse con una sudadera, vio como los agentes atendían a su pareja y a ella la trasladaron al piso de abajo.

Laura, que no ha pedido no desvelar sus apellidos, ha asegurado que "no había ningún tipo de arma de fuego en casa" y que el joven y la policía "no" intercambiaron ninguna palabra antes de producirse el disparo. "Él cuando le dispararon le dijo --a los agentes-- que qué le habían hecho", ha relatado.

A pesar de que en un principio les trasladaron que la situación "no era tan grave" cuando lo llevaron al hospital, "al rato" le diferon "que había muerto.

Situación "dura para todo el mundo"

El alcalde de Cambados, Samuel Lago, ha asegurado que la situación "es dura para todo el mundo, tanto para la familia como para el propio policía", que realizó el disparo, aunque "se desconoce si de forma fortuita o intencionada".

"Hay que esperar a que se aclaren los hechos y lamentamos mucho que esto se produjese", ha añadido, trasladando "tranquilidad" a los vecinos porque este suceso es "un caso aislado" y no "algo representativo" de Cambados, que es una localidad "segura".

12 detenidos

En el marco del operativo contra el tráfico de drogas de la plaza 1 del juzgado de Vilagarcía de Arousa fueron detenidas 12 personas y los agentes registraron viviendas, naves y garajes de los partidos judiciales de Vilagarcía y Cambados, un domicilio en Madrid y otro en Vigo.

La presencia policial pudo verse, al menos, en la avenida Galicia, en Vilanova de Arousa, donde detuvieron a un hombre, sobrino del histórico narcotraficante y patriarca del clan de "los Charlines"; en Rubiáns donde arrestaron a hombre que ya había sido detenido por última vez en 2023, en el centro urbano de Vilagarcía de Arousa, así como en Ribadumia.

Está previsto que las personas detenidas pasen a disposición judicial este jueves, según fuentes del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).