Miles de personas y más de 300 embarcaciones se movilizan en A Illa (Pontevedra) contra Altri y la mina de Touro

Manifestación contra Altri y la mina de Touro en A Illa de Arousa. Greenpeace

Más de 10.000 personas y más de 300 embarcaciones participaron este domingo en A Illa de Arousa en una gran movilización contra el proyecto de macrocelulosa de Altri/Greenfiber en Palas de Rei y la reapertura de la mina de Touro-O Pino.

La marcha, que discurrió entre la playa de O Vao y el puerto de O Xufre bajo el lema "Por la defensa del Ulla y la ría de Arousa. Re-matemos Altri y la mina de Touro-O Pino", reunió de nuevo a numerosas plataformas y organizaciones en defensa del medio natural.

Los convocantes advierten del impacto que ambos proyectos podrían tener sobre la cuenca del río Ulla, que desemboca en la ría de Arousa, la más productiva de Galicia y también una de las más castigadas ambientalmente.

La protesta se produce después de que la Xunta anunciase hace tres meses su intención de archivar el proyecto de fábrica de celulosa en A Ulloa, si bien Altri/Greenfiber presentó alegaciones a última hora para intentar mantener viva la iniciativa.

Greenpeace mostró su "indignación" con la empresa, a la que acusa de generar un conflicto social "enorme", y reclamó al Gobierno gallego que deniegue las solicitudes de concesión de aguas y de autorización ambiental integrada, además de revocar la declaración del proyecto como Proyecto Industrial Estratégico.

Las plataformas también exigen desestimar la reapertura de la mina de cobre de Touro-O Pino, reactivada tras haber sido descartada en 2020 por motivos ambientales y declarada de nuevo estratégica cuatro años después.

"Los ecosistemas más valiosos de Galicia no pueden estar eternamente bajo la amenaza de proyectos industriales indeseables que se declaran estratégicos de forma indiscriminada y sin la suficiente transparencia y participación pública", señaló Manoel Santos, coordinador de Greenpeace en Galicia.

Santos defendió que la implantación de Altri sería "enormemente lesiva" para el medio ambiente, la economía y la sociedad gallegas, y aseguró que la movilización de este domingo demuestra que la ciudadanía "no va a ceder ni un paso" en la defensa de la justicia ambiental y social.