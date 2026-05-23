Muere un hombre tras ser atropellado por un conductor que se dio a la fuga en Vilanova (Pontevedra)

Muere un hombre tras ser atropellado por un turismo en Vilanova de Arousa.

Según informa el 112 Galicia, el suceso ocurrió cerca de las dos de esta madrugada en la PO-530, a su paso por la parroquia de Tremoedo, en Vilanova.

La persona que llamó al 112 Galicia para pedir ayuda aseguró que el vehículo implicado en el accidente continuó la marcha. Tras ser atropellada, la víctima quedó tendida en medio de la vía y, pese a los esfuerzos del equipo sanitario, nada pudo hacerse para salvarle la vida. De hecho, durante su llamada al 112, el alertante ya avanzó el delicado estado del herido.

En cuanto a los recursos intervinientes, los gestores del Centro Integrado de Atención a las Emergencias avisaron a los profesionales de Urgencias Sanitarias de Galicia-061 y a los agentes de la Guardia Civil de Tráfico.