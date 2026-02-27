Agresión a un sanitario en O Salnés: el agresor continúa ingresado con la denuncia ya en marcha

El paciente que agredió a un sanitario este miércoles en el servicio de Urgencias del Hospital de O Salnés (Pontevedra) continúa ingresado, pese a que la denuncia por la agresión ya está en marcha.

Así lo ha confirmado el gerente del área sanitaria de Pontevedra e O Salnés, José Flores, que este viernes ha participado junto al conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, en la jornada por el Día Mundial de las Enfermedades Raras 2026 de Fegerec, celebrada en el Hospital de Montecelo.

Sobre la agresión, el conselleiro —que este jueves ya condenó lo ocurrido— ha insistido en que desde el departamento sanitario se llevan a cabo medidas "muy globales", que afectan no solo a médicos y enfermeras, también a conductores de ambulancias, por ejemplo.

"Probablemente sea imposible realmente evitar estas agresiones, pero lo que tenemos que hacer es proteger al máximo a los profesionales y hacer un gran esfuerzo en la educación de la población", ha indicado, según recoge Europa Press.

Gómez Caamaño también ha señalado que "a veces la gente se enfada porque el sistema sanitario no siempre funciona como tiene que funcionar, pero eso no puede ser un motivo para que haya algún tipo de agresión".

Huelgas en Atención Primaria