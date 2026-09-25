Imagen del acto del descubrimiento de una placa en el Paseo Marítimo Alcalde Blanco con los nombres de los fallecidos en el naufragio del Villa de Pitanxo. Gustavo de la Paz - Europa Press.

Dos familias del Villa de Pitanxo alcanzan los primeros acuerdos de indemnización con la aseguradora

Dos familias de víctimas del pesquero gallego 'Villa de Pitanxo', hundido en aguas de Terranova en febrero de 2022, han alcanzado un acuerdo con la aseguradora del buque para el cobro de indemnizaciones.

Se trata de los primeros familiares que aceptan estas compensaciones más de cuatro años después de la tragedia, en la que murieron 21 de los 24 tripulantes.

Los acuerdos llegan después de que la aseguradora British Marine se personase el pasado 14 de septiembre en la causa que investiga la Audiencia Nacional, tras varios meses de intentos de notificación fallidos por un error en el domicilio que figuraba en el procedimiento.

Según fuentes del despacho AMYA Abogados citadas por Europa Press, la aseguradora manifestó desde el primer momento su intención de alcanzar pactos con las familias para agilizar el pago de las posibles responsabilidades civiles, sin que ello suponga prejuzgar las responsabilidades penales que deberán resolverse en el juicio.

Las mismas fuentes señalan que estos primeros acuerdos permitirán a los familiares cobrar las cantidades pactadas antes del inicio de la vista oral, que no se prevé hasta dentro de al menos un año y medio. No obstante, el "grueso" de las familias ha rechazado por el momento esta vía.

Las indemnizaciones se han calculado tomando como referencia el baremo previsto para accidentes de tráfico, que también se utiliza habitualmente en este tipo de siniestros.