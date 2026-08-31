La abuela Toñi, la orca de 60 años con heridas de bala, reaparece frente a la costa de Galicia

Una manada de orcas avistada este domingo por la Coordinadora para o Estudo dos Mamíferos Marinos (Cemma) en la Ría de Vigo, a 30 de agosto de 2026 CEMMA

El litoral gallego ha recibido este fin de semana varias visitas muy especiales. La Coordinadora para o Estudo dos Mamíferos Marinos (Cemma) realizó este domingo tres embarques participativos simultáneos, en los cuales certificó la "alta biodiversidad" de la costa de Galicia tras avistar diversos cetáceos, entre los que se encontraba la abuela Toñi.

Como explica Europa Press, los embarques han tenido lugar en las cercanías de la Ría de Arousa con el barco 'Chasula'; en la Ría de Vigo con el barco 'Evangelina', y en Fisterra con el 'A Munís'. En concreto, tanto en Arousa como en Fisterra, el delfín común ('Delphinus delphis') se acercó a las embarcaciones en manadas numerosas, acompañando a la embarcación.

En Fisterra, además de la presencia de los delfines, se vieron nuevamente dos ejemplares de ballenas. El biólogo y presidente de la Cemma, Alfredo López, apunta que será el material gráfico recogido el que les permita confirmar si se trata de nuevo de ballenas azules, como en otras ocasiones.

Finalmente, en el embarque realizado en la Ría de Vigo las protagonistas fueron las orcas, que se dejaron ver a lo largo de la costa de la Vela, entre las islas de Ons y Cíes. "Era una manada de entre 7 y 8 ejemplares, uno de ellos un cachorro", aprecia López, a través de un comunicado de la organización.

Entre las orcas de la manada, fue identificada la abuela Toñi, ejemplar de 60 años que muestra las heridas abiertas del disparo de hace unas semanas en el sur de la Península, y el macho Pingu. En el momento de finalizar el avistamiento, las orcas navegaban en dirección sudoeste, según completa la Cemma.

Resultados de los embarques estivales

Estos embarques forman parte de los que, habitualmente, la Cemma convoca en los meses de verano y que permiten a las personas interesadas participar en una jornada de censo de cetáceos y mismo de identificación de individuos. En relación a las expediciones de este domingo, en los próximos días y gracias al material gráfico obtenido, podrán identificarse las orcas avistadas.

En otros embarques realizados en el interior de la Ría de Vigo en semanas anteriores, la Cemma pudo comprobar la presencia de arroaces ya conocidos, con casos muy paradigmáticos, como el arroaz Auxias, decano de la Ría y conocido desde 2004, o el caso de una hembra rescatada en su día en Lourizán, que se acercó al barco para dejarse identificar.

Todas estas campañas, en palabras de la organización, permiten conocer la biodiversidad de Galicia y la importancia de nuestra costa dentro del ecosistema marino. "Con estas campañas aumentamos la concienciación sobre la necesidad de cuidar el medio ambiente y obtenemos información muy valiosa para el futuro de la costa gallega y de los cetáceos", concluye López.