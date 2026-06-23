Las motos de agua acaparan el 20% de las sanciones náuticas graves en Galicia desde 2020

Desde el año 2020 los incidentes con motos de agua en Galicia han aumentado hasta situarse en 2025 en el 20% de los expedientes sancionadores graves totales que abrieron las capitanías marítimas.

Con el objetivo de reducir el número de emergencias en toda la costa, ya que en 2025 se incrementaron un 11% con respecto al año anterior, la Campaña de Verano de Seguridad Náutica busca concienciar de la necesidad de cumplir las normas establecidas para las motos de agua y fomentar las conductas cívicas entre los usuarios.

Promovida por la Dirección General de la Marina Mercante y Salvamento Marítimo bajo el lema 'En la moto náutica, sensatez' y el hashtag #SensatezEnElMar, también cuenta con la colaboración de la Asociación Nacional de Empresas Náuticas (Anen) y de la Guardia Civil.

Según informa Europa Press, la Capitanía Marítima de Vigo es la que más emergencias relacionadas con motos de agua ha registrado en lo que va de año en Galicia, un total de tres, de las 36 registradas en toda la costa española.

Pero en 2025, el 13% de las denuncias llegadas a Capitanía Marítima estuvieron relacionadas con motos náuticas (42 denuncias) y también el 13% de los expedientes sancionadores graves que se abrieron (19 expedientes de 107 totales).

La Capitanía Marítima con más porcentaje de denuncias y expedientes sancionadores graves es Vilagarcía, donde un 35,3% del total de denuncias registradas en 2025 tenían como objeto una moto de agua (33 denuncias a motos náuticas) y el 36,26% de los expedientes sancionadores graves también (33).

En Coruña, solo el 9% de los expedientes sancionadores graves tuvieron como objeto una moto de agua, cifra muy similar a la registrada en Burela (8%), mientras que en Ferrol ese porcentaje baja hasta el 3%.

Novedades

La directora general de la Marina Mercante, Ana Núñez, ha aprovechado la ocasión para adelantar algunas novedades que incorporará el futuro Reglamento General de la Navegación de Recreo que Marina Mercante está ultimando, puesto que "la formación tiene una relación directa con la seguridad".

Por consiguiente, el nuevo reglamento tiene previsto regular una nueva licencia de navegación específica para motos náuticas". Además, en los títulos náuticos de recreo, la habilitación para gobernar motos náuticas "pasa de ser una atribución básica a una atribución complementaria, lo que significa que para su obtención se tendrán que realizar unas prácticas reglamentarias de moto náutica".

En las páginas web del Ministerio de Transportes y Salvamento Marítimo puede descargarse una guía con recomendaciones de náutica de recreo, un folleto informativo y una infografía con los 'imprescindibles' a la hora de navegar, en idioma castellano y en inglés.