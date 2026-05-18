Temperaturas de 30ºC o más en Galicia: Aemet avisa del primer episodio de calor veraniego de esta semana

Subida importante de las temperaturas. A partir del jueves tendremos ambiente prácticamente veraniego. Así lo ha advertido la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en un comunicado en sus redes sociales.

Tras una última semana marcada por la inestabilidad del tiempo, esta penúltima semana de mayo traerá un notable giro térmico, que se dejará sentir con especial intensidad en las zonas del interior de Galicia, donde las temperaturas alcanzarán los 30ºC o más.

Calor veraniego en Galicia: temperaturas de 30ºC o más

Esta semana será más cálida de lo normal, al contrario que la previa. Las temperaturas ascenderán de forma progresiva y a partir del miércoles o jueves se podrán superar los 30 a 33ºC en lugares como Ourense y alrededores.

La llegada de una masa de aire de origen norteafricano será la responsable del ascenso térmico que vivirá Galicia esta semana. No obstante, antes de su entrada, el paso de un frente dejará algunas precipitaciones, poco significativas, durante la jornada del martes.

Después, el tiempo se estabilizará gracias al avance de las altas presiones, que favorecerá además la entrada de aire cálido y seco, impulsando así un ambiente plenamente veraniego en buena parte de la comunidad.

En Galicia, a próxima semana (18 a 24 de maio) será:

🌡️ Máis cálida do normal, sobre todo en todo o interior de Galicia

🌂 Máis seca do normal pic.twitter.com/ptVzyjkSli — AEMET_Galicia (@AEMET_Galicia) May 15, 2026

Para el jueves se espera una máxima de 33ºC en Ourense, mientras que el viernes los termómetros continuarán por encima de los 30ºC. La ciudad de As Burgas volverá a situarse, sin duda, como el punto más cálido de Galicia durante esta semana.

En las zonas del litoral, el ascenso térmico también será notable, aunque algo más moderado. En Vigo, por ejemplo, los termómetros alcanzarán los 23ºC y de cara al domingo podrían incluso superar la barrera de los 25ºC.

Por el contrario, A Coruña apenas experimentará variaciones significativas. Si se cumplen las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología, las temperaturas se moverán entre los 19 y los 21ºC durante buena parte de la semana.

¿Cómo será el tiempo la última semana de mayo?

Para la semana del 25 al 31 de mayo aumenta notablemente la incertidumbre. "Con la información actualmente disponible, es probable que se trate, de nuevo, de un período más cálido de lo normal en la mayor parte del país", adelanta Aemet.

Eso sí, no hay una tendencia clara en cuanto a las precipitaciones. Ya de cara a la primera semana de junio, "podría comenzar con temperaturas superiores a las habituales".