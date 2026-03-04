La entrada de una masa africana en Galicia baja la calidad del aire a "regular"

La entrada de una masa de aire africana en Galicia ha redundado en la calidad del aire de la comunidad, que ha bajado a "regular" en varios puntos, especialmente, en Vigo y Santiago de Compostela.

Según datos de MeteoGalicia recogidos por Europa Press, la calima hará que los niveles de partículas (PM) se puedan ver incrementados. Donde más lo han hecho, por el momento, es en la zona de Vigo y Santiago.

También notifican una bajada en la calidad del aire en puntos de la zona sur de Lugo y noroeste de Ourense.