Renfe habilita buses entre Santiago y Vilagarcía al mantener suspendido el tráfico de trenes regionales

La vía férrea convencional entre Santiago de Compostela y Vilagarcía de Arousa (Pontevedra) continúa suspendida debido a las malas condiciones meteorológicas. Renfe ha informado que los trenes regionales están siendo desviados por la línea de altas prestaciones.

Este tramo continúa cortado un día más tarde de restablecer Renfe el tráfico ferroviario con origen y destino Vigo. Los trenes de Alta Velocidad y Media Distancia realizan sus trayectos habituales desde este domingo a primera hora.

En cuanto a los regionales que parten desde Vigo Guixar, se reanudó la conexión con A Coruña a pesar del corte entre Santiago de Compostela y Vilagarcía de Arousa. Los trenes discurren por la línea de alta velocidad y Renfe ofrece un transporte alternativo por carretera para los viajeros con paradas intermedias.

De esta forma, los vecinos de Padrón, Pontecesures, Catoira y Osebe, así como los pasajeros que se quieran desplazar hasta estos municipios, dispondrán de buses. También se ha establecido un transporte alternativo por carretera para los servicios entre Vigo Guixar y Ourense (línea del Miño)

Huelga de trenes

Estos cortes debido a meteorología adversa se producen durante el primer día de huelga general de trenes en Galicia y en toda España. Durante tres días, trabajadores de la operadora pública reclamarán mayor seguridad y calidad del sistema ferroviario.

Entre otras demandas, piden un "cambio en el paradigma en el mantenimiento ferroviario", incrementar la plantilla de Adif y solucionar las deficiencias de seguridad encontradas en la infraestructura. Ante la falta de acuerdo, se han establecido unos servicios mínimos desde este lunes.

Concretamente, según informa Renfe, se mantendrá el servicio de cercanías en hora punta del 75% y en el resto del día del 50%. En Media Distancia circularán el 65% de los servicios habituales y en Alta Velocidad y Larga Distancia lo harán el 73%. Por el momento, aunque puede producirse "algunas demoras", los trenes están circulando con normalidad.