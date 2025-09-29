Transportes advierte de la complejidad económica y jurídica del rescate de la AP-9

El secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano, ha advertido este lunes en Oviedo de la complejidad económica y jurídica de un posible rescate de la AP-9. A su vez, la Xunta y el PP gallego siguen presionando para conseguir tanto el rescate como el traspaso de la autopista que conecta Ferrol y Vigo.

A pesar de que la Comisión Europea emitió un dictamen en el que señalaba que no se habían respetado las normas a la hora de ampliar la concesión de esas autopistas de peaje, el Ministerio de Transportes ha decidido presentar alegaciones "en defensa del interés general".

"Nosotros hemos llegado al ministerio con una situación de hecho ya producida", ha señalado Santano, quien ha dicho sentirse "molesto" con el PP porque es el partido responsable de haber ampliado las concesiones. Cabe recordar que fue el Gobierno de Aznar el que acordó ampliar la concesión a Audasa hasta 2048 en el año 2000.

De todas formas, Santano ha insistido en que cualquier operación de rescate tiene "implicaciones jurídicas y económicas milmillonarias". Además, ha enfatizado que "los que rescatan no son los gobiernos, son los ciudadanos y las ciudadanas", subrayando que el coste saldría de los bolsillos de la población.

"Es evidente que si uno suma las cantidades, la hipoteca te acaba saliendo más cara. Pero, ¿tiene usted el dinero hoy para pagar la hipoteca?", ha comparado el representante de Transportes tras ser preguntado por si sería más positivo rescatar los peajes o intensificar el sistema de bonificaciones.

Como también destaca Europa Press, el secretario de Estado ha explicado que las concesiones tienen un periodo vigente por varios años aún, con contratos complejos en los que han participado inversores de diversas procedencias. "Modificar o rescindir eso tiene una enorme complejidad", ha manifestado.

La Xunta y el PPdeG presionan al Gobierno

Este mismo lunes, en rueda de prensa, el presidente de la Xunta de Galicia ha advertido de que su gobierno seguirá exigiendo el rescate y el traspaso de la autopista AP-9. Considera que hay estudios económicos "bien hechos" que avalan que rescatar la infraestructura es "menos costoso" que mantener la concesión hasta 2048.

Además, ha afirmado que el rescate cuenta con el aval "prácticamente unánime de la sociedad gallega". También ha argumentado que es el momento adecuado, tras el dictamen de Bruselas que cuestiona la prórroga concedida en el año 2000 por el líder popular José María Aznar.

En esta línea, cabe recordar que la Xunta y el PP de Galicia han pedido ante la Defensora del Pueblo Europea y en el Congreso de los Diputados que se le dé acceso al gobierno autonómico al expediente de la Comisión Europea sobre la concesión de la AP-9.

Unas peticiones ante las que el secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha respondido asegurando que "si alguien conoce bien" el documento es el propio "PP" por ser "quien aprobó" la prórroga de la concesión.