Aparece muerto el vecino de Silleda (Pontevedra) detenido por cometer tres agresiones sexuales en Ames

El vecino de Silleda detenido por cometer tres agresiones sexuales en O Milladoiro, en el municipio coruñés de Ames, fue localizado muerto este fin de semana, según han podido confirmar Quincemil y Treintayseis.

El hombre había sido detenido como presunto autor de tres delitos de agresión sexual cometidos el mismo día en O Milladoiro. Su identificación fue posible gracias a la denuncia de una de las víctimas.

La mujer explicó que había sido abordada de forma sorpresiva e intimidatoria en el portal de su vivienda por el varón con fines de índole sexual, aunque logró zafarse y huir del lugar para solicitar auxilio y ponerse a resguardo.

Los agentes investigaron lo ocurrido y, gracias a la descripción física aportada, determinaron que el agresor habría repetido este mismo patrón delictivo en el municipio ese mismo día en al menos otras dos ocasiones más.

La Guardia Civil averiguó que el sospechoso se había desplazado expresamente desde Silleda para cometer las agresiones, regresando a su domicilio inmediatamente después.

La operación culminó con la localización y detención del implicado, imputado formalmente por tres delitos de agresión sexual.

La Guardia Civil había remitido los datos y el modus operandi acreditados en esta actuación al resto de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, con el objetivo de cruzar información y colaborar de forma activa en el esclarecimiento de otros posibles hechos delictivos de idéntica naturaleza que pudieran haber quedado registrados en el territorio nacional.

Este domingo 21 de junio, sin embargo, fue localizado el cuerpo sin vida del varón. Todo parece indicar que no ha habido terceras personas implicadas.