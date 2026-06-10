Doce mujeres denuncian en Silleda (Pontevedra) la divulgación de fotos falsas de desnudos, generadas por IA

Imagen de un agente de la Policía Nacional frente a un ordenador. EP Sevilla

La Guardia Civil de Pontevedra ha confirmado que son 12 las denunciantes por la divulgación de fotos falsas de desnudos que habrían sido generados por medio de la Inteligencia Artificial.

Así lo han trasladado fuentes de la Comandancia, recogidas por Europa Press, que han matizado que, por el momento, no se investiga a nadie como autor o autores de la elaboración de esas imágenes. El Equipo de Delitos Telemáticos se ha hecho cargo de las pesquisas.

Con todo, es previsible que el número de denuncias aumente en las próximas horas, ya que la investigación está abierta y la Guardia Civil continúa tomando declaración a las supuestas víctimas.