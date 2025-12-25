Dos heridos graves tras una colisión frontal en la N-541 a su paso por Forcarei (Pontevedra)

Tres personas resultaron heridas, dos de ellas de gravedad, en un accidente de tráfico ocurrido en la tarde de este jueves en el municipio de Forcarei.

El siniestro tuvo lugar en la carretera N-541, en el kilómetro 58, a su paso por la parroquia de Ventoxo.

El 112 Galicia recibió el aviso alrededor de las 18:30 horas, cuando un particular alertó de una colisión frontal entre dos vehículos y de la posible existencia de personas atrapadas. La central de emergencias activó de inmediato un amplio dispositivo para atender la incidencia.

Hasta el lugar se desplazaron Urxencias Sanitarias de Galicia-061, los Bomberos del Deza, el GES de A Estrada y agentes de la Guardia Civil de Tráfico. A su llegada, los equipos confirmaron que no había ocupantes atrapados, aunque tres personas precisaron asistencia médica y traslado hospitalario.

Según se informó desde el operativo, dos de los heridos presentaban pronóstico grave, mientras que la tercera persona fue evacuada con lesiones de menor consideración.