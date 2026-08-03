El futuro del rejoneo arrecia en Huelva, pero Diego Ventura sigue siendo el maestro de maestros

Huelva vivió otra tarde con mucha intensidad con la corrida de rejones de seis rejoneadores, una auténtica mezcla de experiencia y de juventud, en la que quedó claro que el rejoneo tiene futuro.

Pero también que la rivalidad latente entre Diego Ventura y otro Hermoso de Mendoza.

Ya lo hubo con su padre y continúa con su hijo Guillermo, lo que sigue siendo un aliciente para el público en general y para la Fiesta, sobre todo en una de las provincias de España con más caballos censados por persona y donde Ventura demostró que sigue siendo el rey.

La pega de este pique son los vetos. Todo apunta a que Ventura seguirá un tiempo sin pisar las plazas del norte, como la de Pamplona o Bilbao, donde los reyes siguen siendo ellos. Lo mismo, su hijo Jaime, que ya apunta muchas maneras en el rejoneo, lo consigue.

No obstante, la lección de torería que dio Ventura fue sublime con un toro manso, que él hizo bueno con su maestría porque sigue siendo el maestro.

El de Fermín Bohórquez salió manseando desde el primer momento, con problemas en la vista y mucha querencia, pero a base de paciencia y sapiencia Ventura lo terminó encelando llevándolo cosido al costado con mucho temple.

Diego Ventura pone una banderilla en Huelva. Salvador López Medina

Se la jugó todo a un metro de distancia y ya con 'Bronce' llegó el delirio al quitarle la cabezada y mandarle únicamente con las piernas. Está en otro nivel y lo estará hasta que él quiera porque le sacó todo lo que podía.

Antes Andy Cartagena le cortó una oreja con una faena marca de la casa, dominando los terrenos y poniendo los caballos prácticamente de pie.

Y después el onubense Andrés Romero se llevó a un toro que mejoró durante la lidia tras salir muy distraído. Firmó una labor muy personal, llegándole mucho al astado para encelarlo, y con mucho apoyo en los tendidos citando siempre de frente para clavar en la misma cara las banderillas cortas a lomos de 'Piropo'. Un pichazo evitó el doble trofeo y se quedó en uno.

Guillermo Hermoso de Mendoza salió con mucha ambición recibiendo al cuarto en la misma puerta de chiqueros con una declaración plena de intenciones con la que se metió al público en el bolsillo.

El animal salió con mucha fuerza, pero en el segundo tercio se vino a menos. No obstante, eso no impidió que Hermoso ejecutara una lidia pisando unos terrenos de infarto.

Guillermo Hermoso de Mendoza torea al cuarto toro en Huelva. Salvador López Medina

Sobre todo a lomos de 'Berlín', caballo estrella de la cuadra de su padre, cuando le hizo la hermosina al girar a la izquierda y derecha con los cuartos traseros. La labor fue rotunda y fue premiada con dos merecidas orejas.

El rejoneador Sebastián Fernández malogró una faena de dos orejas con el rejón y el descabello. Fue un auténtico espectáculo el inicio de faena desde la puerta de toriles con garrocha en mano.

Sebastián Fernández torea al quinto en Huelva. Salvador López Medina

Este quinto también salió con mucha fuerza, pero después buscó continuamente las tablas. No obstante, el joven rejoneador no se dejó nada en la recámara y con una entrega absoluta desató la locura en los tendidos, que valoraron mucho su actuación.

Al sexto el portugués Duarte Fernandes también le cortó dos orejas, derrochando mucha elegancia y mucha doma en sus caballos, pisando terrenos difíciles a pesar de su juventud y dejando patente su rama familiar, es sobrino del también portugués Rui Fernández.

En definitiva, una tarde en la que brillaron a la par la madurez y el paso del tiempo y el hambre por abrirse camino en el mundo del rejoneo.