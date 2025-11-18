Muere Álvaro Domecq Romero a los 85 años, figura del rejoneo y ganadero de Torrestrella

Álvaro Domecq Romero, figura del rejoneo y ganadero de Torrestrella, ha fallecido esta madrugada a los 85 años. Nació en Jerez de la Frontera el 8 de abril de 1940 y era hijo del también rejoneador y ganadero Álvaro Domecq Díez, una de las sagas de mayor renombre de Jerez.

Rejoneador y también ganadero, fue el fundador de la Real Escuela Andaluza de Arte Ecuestre. Suyo es también el espectáculo 'Cómo bailan los caballos andaluces', que le sirvió como vehículo para mostrar al mundo su trabajo con estos animales y la habilidad de sus jinetes. Posteriormente se convirtió en Patrono de Honor de esta institución.

Álvaro Domecq debutó en público el 13 de septiembre de 1959 en la plaza de toros de Ronda y se despidió el 12 de octubre de 1985 en la plaza de toros de Jerez de la Frontera, tras una carrera brillante en el toreo a caballo. Formó parte de los ‘cuatro jinetes del Apoteosis’ con Ángel y Rafael Peralta, y José Samuel Lupi.

Domecq Romero cogió las riendas de una de las ganaderías más emblemáticas del campo bravo: Torrestrella. En la finca ‘Los Alburejos’, mantuvo el concepto de la bravura que heredó de su padre y llevó a esta divisa gaditana a las principales ferias del panorama taurino.

Tras su dilatada trayectoria ha sido reconocido en multitud de ocasiones. Es Medalla de Andalucía 2024 en la categoría de 'Proyección de Andalucía'; Hijo Predilecto de Jerez; medalla de oro de la Asociación de Escuelas Taurinas de Andalucía; premio del Clúster turístico; premio Augusto Ferrer-Dalmau de la Academia de la Diplomacia; y premio Internacional del Caballo.