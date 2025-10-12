El torero Morante de la Puebla se corta la coleta y pone fin a su carrera llevándose dos orejas en Las Ventas

El torero Morante de la Puebla, muy emocionado tras completar su última faena este domingo. EFE EFE

El torero Morante de la Puebla ha puesto fin a su carrera este domingo tras una faena en la madrileña plaza de toros de Las Ventas con motivo de la Corrida de la Hispanidad.

Con lágrimas en los ojos, Morante se cortó la coleta entre aplausos y gestos de emoción, simbolizando el fin a una trayectoria de casi treinta años que le ha valido la categoría de mito.

El sevillano, de 46 años, se sobrepuso a una cogida y se llevó las dos orejas en su última faena bajo una estruendosa ovación y gritos de ¡torero, torero!.

Morante de la Puebla, one of the greatest bullfighters of all time and a living legend, after cutting two ears in an epic faena, surprisingly retires from bullfighting. Following the tradition, he cuts off his ponytail, signifying the end of his career.pic.twitter.com/Tt9lp3cr5s — Magical Spain (@Magicalspain) October 12, 2025

