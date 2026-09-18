Detenido 'El Trompas', presunto responsable del feminicidio de la joven canaria Claudia Tacoronte en Cuautla, México

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Las claves Generado con IA Detenido Francisco Javier M., alias 'El Trompas', como principal sospechoso del feminicidio de Claudia Tacoronte en Cuautla, México. Claudia Tacoronte, estudiante española de 21 años, fue apuñalada tras un presunto intento de robo o agresión sexual durante un intercambio académico. La gobernadora de Morelos descarta vínculos del sospechoso con el crimen organizado y señala un posible robo como móvil, aunque la Fiscalía sigue investigando. El protocolo de feminicidio se ha activado tras este caso, cuarto asesinato de una alumna de la UAEM en siete meses, generando gran indignación social.

Las autoridades mexicanas han detenido este jueves a Francisco Javier M., alias 'El Trompas', como principal sospechoso y presunto responsable del asesinato de la joven estudiante española Claudia Tacoronte, de 21 años, quien fue apuñalada el pasado sábado en el municipio de Cuautla, en el estado de Morelos (centro de México).



El secretario de Seguridad de México, Omar García Harfuch, ha informado del arresto en un mensaje de X sin dar más detalles, un comunicado en el que ha incluido una fotografía del detenido. "El presunto responsable de este lamentable crimen ya está detenido", señala en este mensaje en el que expresa sus condolencias a su familia y seres queridos.

Según han informado a la Agencia Efe fuentes conocedoras del caso, la detención se produjo en Cuautla, lugar donde ocurrió el crimen, ubicada a 120 kilómetros al sur de la Ciudad de México y donde la joven española había acudido a la Feria Nacional de Medicina Tradicional durante un intercambio académico en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).

El sospechoso, señalado como probable responsable del delito de feminicidio, cuenta con una ficha de búsqueda y captura desde el miércoles, cuando las autoridades lograron establecer su identidad.



La detención, anunciada cinco días después del crimen, se da menos de 30 horas después de que la Fiscalía de Morelos emitiera el miércoles esta ficha de búsqueda y captura contra el sospechoso.

El móvil del crimen, bajo investigación

La gobernadora del estado mexicano Morelos, Margarita González Saravia, ha asegurado este jueves en una entrevista con Efe realizada antes de la detención que Claudia Tacoronte fue asesinada "en un forcejeo por un robo" y que el presunto sospechoso no tiene vínculos "con el crimen organizado".



"Es un delincuente común, pero muy trastornado, por la forma en que lo realizó. No tiene nada que ver con el crimen organizado. Aparentemente fue un robo, fue un forcejeo por un robo. Cuando ella grita, él la agrede", ha señalado González desde el Palacio de Gobierno de Morelos, en su capital Cuernavaca, en su primera entrevista desde lo sucedido el pasado 12 de septiembre.

El sospechoso fue identificado con ayuda de testimonios y grabaciones de cámaras de seguridad, en las que aparece un hombre con una mochila negra, camisa blanca y pantalones cortos huyendo de la zona donde ocurrió el crimen.

La joven canaria se encontraba cursando el cuarto curso de Educación Infantil en la Universidad de Granada, llevaba apenas unas semanas en Morelos y debía regresar a España el 20 de diciembre. Al salir de una fiesta, fue agredida con un arma blanca.

Claudia estaría fumando en el exterior del recinto, una explanada habilitada para aparcamiento, cuando trataron de asaltarla. Huyó y el homicida le perseguiría hasta asestarle varias puñaladas. La última de ellas, en su abdomen, según detallaron a este periódico fuentes cercanas a los hechos.

Claudia Tacoronte, antes de que México se convirtiera en el último destino de una vida marcada por los estudios, los viajes y la curiosidad. El Español.

Las afirmaciones de la gobernadora de Morelos se alejan de la hipótesis de que la estudiante podría haber sido agredida sexualmente por el presunto autor del crimen antes de ser asesinada, una posibilidad que está investigando la Fiscalía mexicana tras salir a la luz grabaciones de los últimos momentos antes de la muerte de Claudia, tal y como confirmaron a EL ESPAÑOL fuentes próximas a la investigación.

Además, los testimonios de las pocas personas que se encontraban en la zona durante aquellos minutos también han llevado a los investigadores a considerar que la hipótesis de un intento de agresión sexual puede explicar mejor la secuencia que la de un simple robo. No existe, sin embargo, una conclusión definitiva.

En cualquier caso, la Fiscalía General del Estado de Morelos ha activado el protocolo de feminicidio, un procedimiento de investigación que se aplica ante la muerte violenta de una mujer y que obliga a explorar esa posibilidad sin que su activación determine por sí misma la calificación final del caso.

El asesinato ha provocado indignación tanto dentro como fuera de México después de conocerse que Tacoronte es la cuarta alumna de la UAEM asesinada en apenas siete meses, tras los casos de Kimberly Ramos, Karol Toledo y Michelle Itzayana Fuentes, que ya habían generado protestas y paros estudiantiles.



Morelos registra la segunda tasa más alta del país en feminicidio (1,97 víctimas por cada 100.000 mujeres, ante una media nacional de 0,55) y en homicidio doloso de mujeres: (4,49, frente a una media nacional de 1,27), según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.