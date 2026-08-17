Tres muertos en un tiroteo en Isla Cristina, uno de ellos un menor, en un ajuste de cuentas entre narcotraficantes

Los cuerpos de las dos mujeres asesinadas yacen sobre el suelo, en la barriada del Rocío en Isla Cristina . E. E.

Las claves

Las claves Generado con IA Tres personas, incluida un menor, murieron tras un tiroteo en la barriada del Rocío de Isla Cristina (Huelva). Dos encapuchados en moto abrieron fuego contra las víctimas y se dieron a la fuga; la Guardia Civil investiga el caso. El suceso podría estar relacionado con un ajuste de cuentas tras un tiroteo previo en El Torrejón, Huelva, en 2024. En los últimos meses se han producido varios tiroteos y detenciones vinculados a enfrentamientos entre narcotraficantes en la zona.

Un tiroteo registrado este domingo por la noche en la barriada del Rocío de la localidad de Isla Cristina (Huelva) se ha saldado con al menos tres personas fallecidas, una de ellas menor de edad.

El tiroteo se ha producido en la barriada de El Rocío cuando dos encapuchados en una motocicleta han abierto fuego contra estas personas y se han dado a la fuga.

La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias del suceso, así como tratar de identificar a los presuntos culpables.

Los tres fallecidos son una mujer, su hijo menor, y la madre de ella; los tres cuerpos estuvieron tendidos en el suelo de la calle a la espera de la llegada del juez a la zona de los hechos para proceder a su levantamiento y ser trasladados hasta el Anatómico Forense donde se les realizará la autopsia.

Numerosos vecinos y visitantes de la localidad pudieron ver durante tiempo los cadáveres de las víctimas, hasta que fueron cubiertos, y de inmediato comenzaron a circular imágenes en las redes sociales.

A la espera de confirmación oficial este suceso podría tratarse de un ajuste de cuentas relacionado con un tiroteo anterior que tuvo lugar en la barriada de El Torrejón de la capital onubense en septiembre de 2024 que se saldó con un muerto y dos heridos.

El presunto autor de los disparos mortales se dio a la fuga inmediatamente tras los hechos, si bien semanas después fue localizado y detenido en Gijón (Asturias) por la Policía Nacional.

En las semanas posteriores se registraron varios tiroteos adicionales de represalia o amedrantamiento en el barrio que después se trasladaron a Isla Cristina donde se refugiaron varios familiares del agresor.

En esta localidad, en mayo de 2025, la Guardia Civil desplegó un operativo y detuvo a tres personas de este entorno por amenazar a vecinos con armas de fuego y realizar disparos desde azoteas; y en julio del año pasado se registró otro tiroteo que se saldó con un hombre muerto y una mujer herida.