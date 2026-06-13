Golpe al narcotráfico en el Estrecho: la Guardia Civil y Marruecos frustran un alijo de casi 5.000 kilos de hachís

Las claves

Las claves Generado con IA La Guardia Civil y la Gendarmería Real Marroquí frustraron un alijo de 4.777 kilos de hachís en el Estrecho de Gibraltar tras una persecución por mar, tierra y aire. Durante la operación, los narcotraficantes arrojaron fardos de droga al mar para huir, recuperándose 32 bultos por la Guardia Civil y 89 por las autoridades marroquíes. En una macrooperación paralela, la Policía Nacional desarticuló una red de tráfico de drogas en Valencia, Alicante y Murcia, deteniendo a 28 personas e incautando 30 kilos de cocaína, 12 de MDMA y más de 720.000 euros. Se intervinieron armas de fuego, vehículos con dobles fondos y se decretó prisión provisional para seis de los arrestados por delitos relacionados con narcotráfico y organización criminal.

La Guardia Civil y la Gendarmería Real Marroquí han frustrado un alijo de 4.777 kilos de hachís en el Estrecho de Gibraltar tras una persecución coordinada por mar, tierra y aire a una embarcación semirrígida utilizada presuntamente para el narcotráfico.



Según ha informado este sábado la Guardia Civil en un comunicado, la actuación se inició al detectarse una embarcación sospechosa navegando a gran velocidad por aguas del Estrecho cargada con fardos de hachís.



Tras analizar su rumbo y trayectoria, se activó un dispositivo integrado por medios del Servicio Marítimo y del Servicio Aéreo de la Guardia Civil, mientras unidades terrestres permanecían desplegadas para controlar posibles puntos de desembarco en la costa.

Durante la persecución, la patrullera de la Guardia Civil mantuvo el seguimiento directo de la embarcación, cuyos ocupantes realizaron maniobras evasivas y comenzaron a arrojar parte de la carga al mar para aligerar peso, aumentar la velocidad y dificultar la intervención policial.



Gracias al apoyo aéreo, los agentes localizaron los fardos lanzados al agua y lograron recuperar 32 bultos con un peso aproximado de 1.200 kilos de hachís.



Ante la presión policial, la embarcación puso rumbo hacia aguas próximas a Marruecos, momento en el que se activaron los mecanismos de cooperación internacional con la Gendarmería Real Marroquí.

👏 🇪🇸 Nuevo golpe al narcotráfico en el Estrecho de Gibraltar. La Guardia Civil, en colaboración con la Gendarmería Real Marroquí, ha frustrado el intento de introducir un alijo de 4.777 kilos de hachís tras una operación conjunta por mar, tierra y aire pic.twitter.com/S0ctm2byIg — EL ESPAÑOL (@elespanolcom) June 13, 2026

La rápida respuesta de las autoridades marroquíes permitió desplegar patrulleras que cerraron las posibles vías de escape y mantuvieron la presión sobre la embarcación durante su huida.



Como consecuencia de esta actuación conjunta, los tripulantes se desprendieron del resto de la droga que transportaban antes de poder asegurarla en destino.



Las autoridades marítimas marroquíes recuperaron otros 89 fardos con un peso aproximado de 3.577 kilos de hachís.



La operación se salda así con la intervención total de 121 fardos y 4.777 kilos de droga, en una actuación que la Guardia Civil enmarca en los dispositivos permanentes contra el narcotráfico en el Campo de Gibraltar y en la cooperación con las fuerzas de seguridad de los países vecinos para combatir a las organizaciones criminales que operan a ambos lados del Estrecho.

Otra macrooperación

Agentes de la Policía Nacional este sábado también han desarticulado en las provincias de Valencia, Alicante y Murcia una organización criminal dedicada al tráfico de sustancias estupefacientes en la zona de Levante, en una macrooperación policial contra el narcotráfico que se ha saldado con la detención de 28 personas y la incautación de 30 kilos de cocaína.

Además, se han intervenido doce kilos de MDMA, más de 720.000 euros en efectivo, cinco armas de fuego, un lingote de plata y 21 vehículos, algunos de ellos equipados con dobles fondos o 'caletas'.



Según ha informado la Policía Nacional este sábado en una nota de prensa, la investigación se inició a raíz de las informaciones obtenidas por agentes de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Valencia sobre la posible actividad ilícita de una mujer asentada en la localidad valenciana de Torrent.



Las primeras vigilancias confirmaron un constante flujo de visitas a su domicilio por parte de personas vinculadas a este entorno, entre las que destacaba un hombre residente en la región de Murcia que ejercía como socio relevante de la red y contaba con su propia estructura para redistribuir la sustancia.



Continuando con las indagaciones policiales, los investigadores lograron identificar de forma progresiva al resto de los integrantes de la banda.



Entre los colaboradores más activos de la misma se encontraban dos 'correos' asentados en El Puig de Santa María (Valencia) y Benissa (Alicante), que realizaban continuos desplazamientos rápidos por la geografía española para transportar los cargamentos o recaudar los beneficios.



Fruto de las pesquisas realizadas, los agentes determinaron que los dos principales receptores de la droga eran el sospechoso ubicado en Murcia y "un empresario de la noche, propietario de diversos locales de ocio en Valencia".

Asimismo, se identificó en el escalón superior de la red a otro "ciudadano de elevada posición socioeconómica y titular de un importante patrimonio inmobiliario", quien presuntamente actuaba como el proveedor principal de la cocaína.



Finalmente se desplegó un amplio dispositivo policial que culminó con la realización de 14 entradas y registros simultáneos en inmuebles de las provincias de Valencia, Alicante y Murcia.

Los investigadores comprobaron que para el transporte seguro del dinero y la droga, varios de los vehículos intervenidos contaban con habitáculos ocultos fabricados de forma específica, denominados 'caletas'. En uno de estos dobles fondos, los agentes localizaron 400.000 euros en efectivo, y en una motocicleta propiedad del empresario del ocio nocturno se hallaron más de 100.000 euros.



La operación policial se ha dado por concluida tras la detención de los últimos sospechosos vinculados a la cúpula de la organización, elevando a 28 el número total de arrestados, puestos ya a disposición de la autoridad judicial y acusados de los delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de drogas, tenencia ilícita de armas y falsedad de documento público.



Las autoridades judiciales han decretado el ingreso en prisión provisional para seis de los arrestados.