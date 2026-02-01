Asesinada una mujer de 52 años en Pontevedra: las autoridades buscan a su pareja como presunto autor del crimen

La Guardia Civil investiga el asesinato de una mujer de 52 años en Pontevedra. Efe

Una mujer de 52 años ha sido asesinada este domingo en la localidad pontevedresa de Mos, presuntamente por su pareja, un hombre de 57 años a quien busca la Guardia Civil como supuesto autor del crimen.

Según han informado a Efe fuentes próximas a la investigación, el cuerpo de la mujer, de nombre María Belén, fue hallado en el suelo de su vivienda después de que, supuestamente, su pareja, un español de 57 años, la apuñalara y huyera del lugar cuando llegó la hermana de la víctima.

Las mismas fuentes han indicado que no constaban antecedentes en el sistema de protección de víctimas VioGen.

La alcaldesa de la localidad, Nidia Arévalo, ha declarado a Efe que se trata de vecinos de la zona "de toda la vida" y que, pese a haber mantenido una relación sentimental duradera, "llevaban separados un tiempo".

Asimismo, ha señalado que la hermana de la víctima fue testigo de parte de lo sucedido y pudo confirmar que el presunto asesino escapó tras cometer los hechos, sin que todavía haya podido ser localizado.

Arévalo ha expresado el pesar de todo el ayuntamiento por un suceso "inesperado" que tiene "consternados" a sus habitantes y ha agregado que en la tarde de este domingo se concentrarán frente al consistorio en repulsa por lo acontecido.

Además, este lunes convocarán una reunión extraordinaria del pleno municipal para proceder a la declaración del luto oficial.