Crimen parricida en Algeciras: un hombre mata a cuchilladas a su madre, deja gravemente herido a su padre y se fuga

La Policía Nacional investiga un homicidio ocurrido en Algeciras (Cádiz) en el que una mujer ha fallecido tras ser agredida con arma blanca, presuntamente por su hijo.



Según ha informado la Policía Nacional, los hechos se produjeron la noche de este viernes, alrededor de las 23:00 horas, en un domicilio familiar de la localidad.

La mujer, de 75 años, se encontraba en su domicilio situado en la calle Virgen de África, en el barrio de Pescadores de Algeciras, junto a su marido, de 76 años, cuando el hijo de ambos se desplazó hasta la vivienda.

Una vez dentro, atacó a su madre con 20 puñaladas en diversas partes del cuerpo, entre ellas la cabeza, el cuello y el torso. Asimismo, durante el mismo episodio, atacó a su padre, que acabó gravemente herido, según ha adelantado el diario EuropaSur.



Tras cometer la agresión, el presunto autor se dio a la fuga utilizando el coche de sus padres, dejando tras de sí una víctima mortal, su madre de 76 años, y un hombre herido. Su padre, de 75, debido a la gravedad de sus lesiones, fue trasladado de urgencia al hospital Punta de Europa de Algeciras, donde permanece ingresado y está siendo atendido.

Según los datos conocidos por el diario EuropaSur el supuesto asesino cuenta con antecedentes policiales y ha estado en tratamiento psiquiátrico.

Agentes de la Policía Nacional se hicieron cargo de este suceso desde el primer momento y activaron el dispositivo policial y judicial correspondiente.



Las diligencias iniciadas apuntan como presunto autor al hijo mayor de edad de la pareja, quien aún se encuentra en búsqueda por parte de las autoridades. Las investigaciones policiales continúan activas para el total esclarecimiento de los hechos y la localización del presunto agresor.

