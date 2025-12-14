Herido un guardia civil en la frontera de Ceuta tras ser atacado por un inmigrante con un garfio: "Iba a la cabeza"

A la izquierda, el brazo del agente herido; a la derecha, el garfio utilizado. E. E.

Las claves nuevo Generado con IA Un guardia civil ha resultado herido de gravedad en un brazo tras ser atacado por un inmigrante con un garfio en la frontera de Ceuta. El ataque ocurrió durante una jornada de alta presión migratoria y condiciones meteorológicas adversas, con numerosos intentos de entrada a nado y saltos a la valla. La asociación Independientes de la Guardia Civil denuncia el aumento de la violencia y el uso de armas artesanales en los intentos de cruce fronterizo. El agente fue herido cuando el atacante intentó golpearle en la cabeza, lo que podría haber tenido consecuencias mortales.

Un agente de la Guardia Civil destinado en la zona fronteriza de Ceuta ha resultado herido "de gravedad" en un brazo tras ser atacado por un inmigrante con un garfio. El joven trataba de acceder desde Marruecos a la ciudad autónoma "durante una jornada marcada por la presión migratoria y temporal".

Según ha podido saber EL ESPAÑOL de fuentes cercanas al suceso, los ataques con garfios ocurren "con cierta frecuencia". "Su objetivo prioritario es acceder a suelo español cueste lo que cueste", agregan.

Siguiendo en esta línea, estas fuentes añaden que "si te enganchan bien con uno de esos garfios te pueden matar". Además, "también escupen, lanzan heces y orina a los agentes que impiden las entradas".

Desde la asociación Independientes de la Guardia Civil (IGC) sostienen que la situación acontecida en Ceuta es "gravísima", dado que los "agentes tratan de hacer frente a una jornada extremadamente intensa y peligrosa, con numerosas entradas de migrantes a nado y saltos a la valla fronteriza que separa Marruecos de Ceuta, todo ello bajo las adversas condiciones meteorológicas provocadas por la borrasca Emilia".

🔴 IGC denuncia la grave agresión sufrida por un guardia civil en Ceuta tras ser atacado con un garfio por un inmigrante durante una jornada marcada por la presión migratoria y el temporal.



Deseamos una pronta recuperación al compañero herido.#ProfesionDeRiesgoYa… pic.twitter.com/VjSNNG5WMj — IGC NACIONAL (@_IGC_) December 14, 2025

"IGC denuncia la grave agresión sufrida por un guardia civil en Ceuta tras ser atacado con un garfio por un inmigrante durante una jornada marcada por la presión migratoria y el temporal. Deseamos una pronta recuperación al compañero herido", recoge la asociación en su cuenta de X.

IGC indica que el agente presenta una "herida profunda en el brazo, tras un ataque que iba dirigido directamente a la cabeza, lo que podría haber tenido consecuencias fatales e irreversibles".

El garfio utilizado. E. E.

Asimismo, sostienen que se encuentran en una "clara inferioridad numérica y de medios", mientras que "la violencia escala de forma alarmante" incluyendo el uso de "armas lesivas de fabricación artesanal".

El portavoz de IGC, Daniel Fernández, ha manifestado que "No podemos permitir ni un solo minuto más que los guardias civiles sigamos sufriendo agresiones a diario y una pérdida continuada del principio de autoridad, mientras seguimos siendo tratados como policías de segunda".