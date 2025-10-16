Lara, testigo del atraco en MediaMarkt: "Ha sido muy heavy, no te esperas que esto pase en Toledo"

Las claves nuevo Generado con IA Un violento atraco a mano armada ocurrió en MediaMarkt del Parque Comercial La Abadía de Toledo, generando caos y nerviosismo entre clientes y trabajadores. Cinco encapuchados, armados con pistolas falsas, asaltaron la tienda y huyeron en coches antiguos, dejando al vigilante de seguridad herido en el suelo. La afluencia de público en el parque comercial disminuyó tras el incidente, con clientes asustados y evitando la zona.

El Parque Comercial La Abadía de Toledo, ubicado a pocos kilómetros de la capital, presenta este jueves por la tarde una imagen tranquila tras el violento atraco a mano armada ocurrido horas antes en la tienda MediaMarkt. EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha ha comprobado una afluencia de público menor a la habitual, especialmente en el entorno de la tienda asaltada, que ha estado cerrada "al menos una hora", explica una testigo presencial.

"Ha sido muy heavy. No te esperas que pase esto en Toledo. En Madrid, bueno, pero aquí en Toledo, no", relata a este medio Lara, trabajadora de Visionlab, la óptica próxima a MediaMarkt. Su testimonio es el de una testigo directa del nerviosismo que se ha desatado poco después de las once de la mañana, cuando cinco encapuchados han asaltado el establecimiento armados con pistolas falsas.

Lara cuenta cómo se ha encontrado con la situación al salir al exterior de su comercio: "He oído como han dicho que han disparado y yo he salido fuera y estaban todos los del MediaMarkt al fondo", explica. Lo más impactante, según su relato, ha sido el estado en el que se encontraba el vigilante de seguridad. "Nos hemos asomado y estaba el hombre tirado en el suelo", continúa.

El parque comercial luce menos concurrido esta tarde.

"No había venido ni la Policía, la Guardia Civil, ni la ambulancia, nadie. Tenían un caos que la pobre gente no sabía dónde meterse", añade. La trabajadora indica que poco después se ha restablecido el orden: "Luego han venido dos guardias civiles, que han sido los primeros que han empezado a cerrar la puerta, porque el vigilante estaba tirado al suelo y la gente entraba a comprar, pero no les dejaban", indica.

El hombre, que sufrió un golpe en la cabeza, se encontraba tendido en el suelo. "El señor estaba tirado en el suelo, tenía sangre por la tripa" No sé exactamente si le habían golpeado con una pistola", aclara Lara, que confirma que sus compañeras y ella estaban ya fuera de peligro y sabían que la situación no representaba un riesgo.

Ir a comprar y encontrarte un atraco

Esta chica señala que fue una compradora quien le relató lo ocurrido en el interior. "Ha ido a comprarse una alexa (asistente virtual por voz) y se ha encontrado con los cinco encapuchados. Se ha escondido por ahí detrás y luego ha visto que salían con bolsas muy grandes". La trabajadora explica que los delincuentes han huido en "coches antiguos y ya no se ha vuelto a saber nada", detalla.

El suceso ha provocado que el parque comercial, muy concurrido a diario en Toledo, luzca con "menos público por la tarde, no sabemos si por el miedo", tal y como apunta una clienta. La dependienta de Visionlab corrobora esta sensación: "Quizá hemos tenido menos jaleo. También la gente se habrá asustado, porque incluso había una señora que dice que se ha metido hasta dentro del probador de Kiabi porque no quería que le pasara nada". El miedo, concluye, se debe al "desconocimiento".