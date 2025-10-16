Fuga de película en Jerez: un preso escapa del hospital por la ventana deslizándose con sábanas anudadas

El hospital de Jerez en el que huyó un preso por la ventana. Europa Press

Un preso que se encontraba ingresado en el Hospital de Jerez de la Frontera (Cádiz) se ha dado a la fuga en una escena de película.

Huyó por la ventana deslizándose sobre sábanas anudadas desde la ventana de la habitación donde se encontraba ingresado hasta el suelo.

La voz de alarma la dio el personal de enfermería al entrar en la misma y comprobar que estaba vacía, con la ventana abierta y una hilera de sábanas colgando hacia el exterior, según adelanta el Diario de Jerez.

Por ello, la Policía ha establecido un dispositivo para localizar al preso, el cual, según el propio centro, estaba custodiado por agentes en la puerta de la habitación.

Desde la Policía Nacional informan de que la investigación está abierta y todos los esfuerzos policiales están destinados en este momento a la localización para su puesta a disposición judicial.