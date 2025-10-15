La Policía Local de Águilas recibe "un soplo" y asesta un golpe al tráfico de marihuana: interviene más de 1.000 plantas

Un anónimo ha tirado de la manta y la Policía Local de Águilas ha interceptado más de mil plantas de marihuana. "Hubo un soplo y se pudo comprobar que la información era buena", tal y como confirman fuentes de la investigación a EL ESPAÑOL.

Este operativo contra el tráfico de drogas que inició la Policía Local y al que se ha sumado la Guardia Civil, tiene su epicentro en una casa vieja, aparentemente, en estado de abandono, pero que en su interior escondía una notable plantación de 'maría'.

El citado inmueble se ubica en las inmediaciones de la sede de Protección Civil. "Parece ser que iban a trasladar las plantas de marihuana a otro punto, no sabemos si a algún invernadero tipo indoor para terminar la producción, recolectar y preparar la droga para su posterior distribución", según explican fuentes de la investigación.

Lo que está claro es que alguien dio "un soplo" a la Policía Local, a las 22 horas de la noche de este martes, y de inmediato, en la zona se personaron coches patrulla para corroborar el contenido de la información.

De hecho, pillaron con las manos en la masa a varias personas. "Había tres coches en los que se estaban cargando maceteros con plantas para su traslado". Dos sospechosos lograron huir, pero otros dos corrieron menos suerte.

"Las patrullas les pillaron en el traslado y se produjeron dos detenciones". A continuación, se personaron efectivos de la Guardia Civil y se procedió al registro de la citada casa.

Nuevo registro

Este diario ha podido saber que el operativo no está cerrado, ya que en estos momentos se está produciendo el registro de otra vivienda en Águilas, para ver si tiene relación con los arrestados y los agentes encuentran más 'maría' o útiles para su producción o distribución.

También se mantiene activa la búsqueda de las dos personas que "huyeron a la carrera" por la calle Agricultor Andrés Jódar, nada más ser sorprendidos por varias patrullas policiales.