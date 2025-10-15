Una mujer de 46 años muere en La Codosera (Badajoz) tras ser atropellada por su pareja, ya detenido por la Guardia Civil

Un agente de la Guardia Civil, de espaldas, junto a un vehículo oficial. Guardia Civil

Una mujer de 46 años ha muerto tras ser atropellada por su pareja en la localidad de La Codosera, en Badajoz. El hombre, de 43 años, ya ha sido detenido por la Guardia Civil, según recoge la agencia Europa Press.

Los hechos ocurrieron en la noche de este pasado martes, 14 de octubre, según confirman fuentes del Instituto Armado, que investiga las posibles causas de este supuesto episodio de violencia machista.

El asesinato ha ocurrido esta madrugada en una calle de la pequeña localidad pacense, de unos 2.000 habitantes y ubicada al noroeste de la provincia de Badajoz, muy próxima a la frontera con Portugal.

Según el alcalde del pueblo, José Manuel Gómez Herrera, el atropello mortal se produjo hacia las 23:00 horas en la calle Enrique Tierno Galván, situada a la salida del pueblo.

Testimonios de vecinos recogidos por El periódico de Extremadura apuntan a que el suceso se registró durante una discusión entre el presunto autor del crimen y su cuñado, el hermano de la fallecida.

La mujer se habría puesto en medio y él la habría atropellado en más de una ocasión con el coche. Los hechos han tenido lugar a las afueras del pueblo, en una zona conocida como la Quinta del café, donde al parecer vivía la pareja, que no tenía hijos.

De confirmarse que se trata de un caso de violencia machista sería el tercero en Extremadura en lo que va de 2025.