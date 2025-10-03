Muere una mujer tras ser apuñalada en plena calle en el municipio almeriense de La Mojonera

Imagen de archivo de un agente de la Guardia Civil. Guardia Civil

Una mujer de 30 años falleció este jueves por la noche en plena calle de la localidad almeriense de La Mojonera tras recibir múltiples puñaladas.

El cuerpo fue localizado en la calle Lavadero, una de las zonas más transitadas de la localidad del Poniente almeriense.

Tras recibir varios avisos el teléfono de emergencias 112, hasta el lugar de los hechos se desplazaron una patrulla de la Guardia Civil, Policía Local de El Ejido y los profesionales sanitarios del Centro de Emergencias Sanitarias 061, que no pudieron hacer nada por salvar su vida.

Por el momento, no hay detenidos. Según ha trascendido, la víctima mortal es una mujer de 30 años de edad y de origen marroquí, según adelanta el diario Ideal.

Aunque aún no se ha confirmado la naturaleza del crimen, las primeras hipótesis apuntan a que podría tratarse de un nuevo caso de violencia machista.

De confirmarse, esta mujer sería la segunda víctima mortal por violencia de género en la misma localidad en menos de un año.