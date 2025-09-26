Detenidas doce personas por la agresión multitudinaria a sanitarios y policías en el Hospital de Ciudad Real

La Policía Nacional ha detenido a doce personas implicadas en los graves altercados ocurridos el pasado mes de junio en la planta de Neurología del Hospital General Universitario de Ciudad Real.

Una veintena de familiares de una paciente de 80 años agredieron violentamente al personal sanitario y posteriormente a los agentes que acudieron en su auxilio.

Los hechos se produjeron después de que los familiares accedieran sin autorización a un área restringida del centro hospitalario.

Tras conocer el delicado pronóstico de la paciente, comenzaron a hostigar al personal médico, al que llegaron a lanzar sillas, macetas y mobiliario, obligando a los sanitarios a atrincherarse en una estancia para protegerse, según ha informado este viernes la Policía Nacional.

Agresión multitudinaria

Cuando llegaron los agentes de la Policía Nacional, apoyados por efectivos de la Policía Local, también fueron recibidos con una agresión multitudinaria.

Varios resultaron heridos de carácter leve, entre ellos un agente que perdió una pieza dental tras recibir un fuerte impacto en el rostro con una muleta.

En un primer momento se logró detener a cuatro personas, mientras que el resto de los implicados huyó del hospital.

Posteriormente, gracias a la investigación policial, se ha podido identificar y detener en el último mes a otros ocho individuos, considerados los más activos durante los disturbios.

Todos los detenidos cuentan con numerosos antecedentes penales y han sido puestos a disposición judicial como presuntos autores de los delitos de desorden público y lesiones.