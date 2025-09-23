Hallan muerto con un disparo en la cabeza a un empresario sevillano en República Dominicana

El cadáver del empresario Antonio Jiménez López, de 59 años y de Dos Hermanas (Sevilla), ha sido hallado dentro de su vehículo en República Dominicana.



El cuerpo presenta un disparo en la cabeza y las autoridades dominicanas han iniciado las investigaciones para determinar las circunstancias del suceso.



El cadáver fue encontrado la tarde del domingo en una zona rural, en la carretera La Trujillista, de la localidad de Damajagua, en el distrito municipal de El Maizal, provincia de Valverde.

La víctima llevaba muerta entre 11 y 20 horas cuando se encontró.



Jiménez López fue identificado por lugareños como un turista español. Como publica el Diario de Sevilla, este empresario regentaba desde hace muchos años un vivero ubicado en la carretera entre Montequinto y Dos Hermanas,

La actual pareja del empresario es de nacionalidad dominicana. Con ella tenía al menos un hijo y era frecuente que viajara a este país. Deja también otros hijos de una relación anterior.

Ante preguntas de EFE, la Policía Nacional dominicana afirma no saber detalles sobre lo sucedido. La investigación está en curso.