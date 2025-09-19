Muere una turista española de 58 años tras sufrir un accidente de bicicleta en el sur de Ecuador

Una turista española, natural de País Vasco, ha muerto este lunes en un "accidente de tránsito" en el sur de Ecuador, según confirmaron a Efe fuentes policiales del país andino sin dar mayores detalles sobre el siniestro.



La víctima fue identificada como Idoia Herrarte Arana, de 58 años, quien perdió la vida en el suceso registrado en la vía entre las localidades de Valladolid y Yangana, un tramo fronterizo entre la provincia andina de Loja y la amazónica de Zamora Chinchipe.



La mujer, originaria de Arrasate (Guipúzcoa) pero residente en Vitoria, era madre de dos hijos y su velatorio se celebrará en la intimidad familiar.



Según el diario El Correo, la mujer era una apasionada de los viajes y miembro de un club de montaña de Vitoria, la ciudad en la que vivía. Habría muerto en un accidente de bicicleta.



Además, en 2022 recorrió 5.000 kilómetros en bicicleta desde Chile hasta la ciudad argentina de Ushuaia, en el sur de la Patagonia.



En 2024 murieron 2.302 personas en 21.220 accidentes de tráfico que también dejaron 18.312 heridos o lesionados, de acuerdo a datos de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), recogidos por la Coalición por la Movilidad Segura en Ecuador.



De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), en el primer trimestre del año 2025 se registraron 4.759 siniestros de tránsito, cifra que representa una disminución de 2,24% respecto al primer trimestre del año anterior.



Estos accidentes, en los que estuvieron involucrados 35 bicicletas y reportaron 1.610 víctimas, de las cuales fallecieron el 12,26%